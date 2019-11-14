Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российские акции стали лучшими в мире
Российские акции стали лучшими в мире
Рынки
Рубль сравнили с канарейкой в шахте
Рубль сравнили с канарейкой в шахте
Рынки
Россия стала ведущим поставщиком нефти в Китай
Россия стала ведущим поставщиком нефти в Китай
Экономика
Все стерпит: «Газпром» обошел Европу
Все стерпит: «Газпром» обошел Европу
Рынки
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.30
$
64.49
70.79
70.94
Прогноз
18.11 – 25.11
$
64.00
70.80
Индексы и котировки Brent
62.53
+0.05 Золото
1465.30
+0.03 РТС
1437.85
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.0997
–0.0154
30.10
1.1151
11.11
31.10
20.10

В Киеве поприветствовали имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС 

РИА Новости + ещё 34 1 час назад
Киев одобрил принятие ФРГ закона по «Северному потоку-2»
Фото: РИА Новости
Правительство Украины приветствует принятие немецким парламентом законопроекта, регулирующего применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
"Правительство Украины приветствует имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС 1:1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия", — написал Гончарук в Facebook.
Немецкий парламент в среду принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые подпадает российский проект "Северный поток-2". Законопроект планировали принять на прошлой неделе, однако этого не произошло — голосование проходило во втором часу ночи и парламенту не хватило кворума для приятия решения. В ту ночь кворума не удалось достичь из-за требования фракции "Альтернатива для Германии" провести поименное голосование. В среду АдГ также просила поименное голосование, но в последний момент отозвала просьбу. В итоге депутаты голосовали, вставая с места и выражая тем самым свою позицию.

Поправки к газовой директиве

Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве ЕС распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в Союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.
При этом проект "Северный поток-2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров от побережья России до Германии — реализует проектная компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является "Газпром". Компания считает, что "Северный поток-2" имеет право на исключение из обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку инвестиции в него были сделаны задолго до поправок, а его реализация, в частности немецкой части, на момент принятия поправок находилась в продвинутой стадии. Полностью же достроить газопровод планируется до конца 2019 года.
В принятом бундестагом законопроекте отмечается, что действие правил третьего энергопакета временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на "находящуюся на территории Германии часть" трубопроводов, отвечающих следующим требованиям: первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии, трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения), исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.
Такая формулировка соответствует содержанию принятой ЕС поправки. В рекомендации комитета по экономике и энергетике фракция правящего блока ХДС/ХСС поясняет, что законопроект соответствует директиве ЕС. "Северный поток-1" освобождается от требований энергопакета как уже построенный трубопровод. А для "Северного потока-2" "должны применяться законодательные правила, чтобы мог быть осуществлен "анбандлинг" на отрезке в 12 морских миль". При этом фракции добавили, что "достигнутый между ЕС и Германией компромисс предполагает, что регулирование в отношении соответствующей части "Северного потока-2" будет осуществляться Федеральным сетевым агентством". Еврокомиссия первоначально настаивала, что регулирование такого участка будет входить в ее компетенцию.
Решение об освобождении трубопровода от требований энергопакета принимается по просьбе компании-оператора. Решение по таким заявкам должно быть принято компетентным органом (Федеральным сетевым агентством) до 24 мая 2020 года.
Видео дня. Почему микрожилье в Москве стало востребованным
Последние новости
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова "Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне "Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Комментарии 
Теги:
Экономика , Другое , Алексей Гончарук , Газпром , Бундестаг , ЕС , Правительство Украины , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские акции стали лучшими в мире
Российские акции стали лучшими в мире
Рубль сравнили с канарейкой в шахте
Рубль сравнили с канарейкой в шахте
Россия стала ведущим поставщиком нефти в Китай
Россия стала ведущим поставщиком нефти в Китай
Все стерпит: «Газпром» обошел Европу
Все стерпит: «Газпром» обошел Европу 90
«Дальневосточный гектар» можно будет оформить досрочно
«Дальневосточный гектар» можно будет оформить досрочно
Новости партнеров
Видео
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Не простили: России вернут советский долг
00:29
Не простили: России вернут советский долг
Экономика
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение