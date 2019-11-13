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Рабочие места россиян захотели защитить от мигрантов 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Рабочие места россиян захотели защитить от мигрантов
Фото: РИА Новости
Губернаторов предлагается наделить правом запрещать определенные профессии для мигрантов, которые работают в России по патенту. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.
В документе также предлагается установить лимит на выдачу патентов. Пока главы регионов могут регулировать численность мигрантов только с помощью повышения стоимости патента или запрета компаниям с определенным видом деятельности нанимать иностранных рабочих. Предложение Минтруда собираются рассмотреть на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 14 ноября.
По данным ведомства, в России на январь 2019 года иностранцы составляли не больше 2,2 процента всей рабочей силы, однако в отдельных регионах их доля значительно выше. В частности, в Магаданской области 11,4 процента рабочей силы приходится на гастарбайтеров, в Сахалинской области — 7,5 процента, в Московской — 7,4 процента.
По мнению председателя профсоюза трудящихся мигрантов Рената Каримова, инициатива может быть связана с желанием сохранить рабочие места для россиян и обеспечить работой как можно больше жителей страны на фоне повышения пенсионного возраста. Пенсионная реформа стартовала в России 1 января 2019 года. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60-ти — для женщин.
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Комментарии3 
Теги:
Экономика , Минтруд , газета "Известия"
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