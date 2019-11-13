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Трамп обвинил Китай в мошенничестве 

Вести Экономика 2 часа назад
Трамп обвинил Китай в мошенничестве
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой на Китай, назвав эту нацию «мошенниками». Правда, вину за сложившуюся ситуацию он возложил на своих предшественников — бывших американских лидеров.
“Со времени вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году никто лучше не манипулировал и не пользовался преимуществами Соединенных Штатов”, — заявил глава Белого дома, выступая во вторник в Экономическом клубе Нью-Йорка, — «Я не скажу слово „обманутый“, но никто не обманет лучше, чем Китай».
Эти замечания идут вразрез с тем перемирием, которое наблюдается сейчас между сторонами, пытающимися разработать первый этап торгового соглашения. А на него рассчитывают многие. Как писали ранее «Вести. Экономика», есть вероятность, что Вашингтон отменит ряд уже введенных пошлин.
Детали потенциальной сделки все еще не ясны: США настаивают на расширении рынков и пресечении краж интеллектуальной собственности, в то время как Китай хочет, чтобы Вашингтон снизил тарифы, введенные с момента возникновения противостояния, примерно на $250 млрд
При этом, по словам Трампа, Вашингтон в прошлом был «сам обманываться рад». Он утверждает, что предыдущие лидеры страны, которые вели переговоры о торговых сделках, допускали манипулирование Пекина, и результаты наносили ущерб американским рабочим, особенно тем, кто трудится в обрабатывающей промышленности.
Впрочем, досталось не только Китаю. Трамп обвинил и Европейский союз в нечестной торговой практике.
“Многие страны взимают с нас чрезвычайно высокие тарифы или создают невозможные торговые барьеры, — сказал он. — И скажу честно: с Европейским Союзом очень, очень сложно. Барьеры, которые он создал, ужасны. Во многих отношениях они хуже, чем в Китае”.
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Теги:
Экономика , Дональд Трамп , ВТО , ЕС
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