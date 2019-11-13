Мировые богачи перестали доверять банкам

Состоятельные инвесторы предпочитают хранить сбережения в наличных деньгах, передает Bloomberg. В таком виде находятся порядка 25 процентов их активов.

Инвесторы со свободными активами как минимум в 1 миллион долларов опасаются падения фондового рынка к концу 2020 года. В частности, их обеспокоенность вызывает меняющаяся геополитическая обстановка, а также торговые противоречия между Пекином и Вашингтоном и предстоящие выборы президента США (в 2020 году).

В начале ноября стало известно, что финансовое состояние миллиардеров в 2018 году сократилось на 4,3 процента, или на 388 миллиардов долларов, достигнув 8,5 триллиона долларов. Сильнее всех пострадали миллиардеры из Азиатско-тихоокеанского региона — их стало меньше на 7,4 процента, а состояние сократилось на восемь процентов.