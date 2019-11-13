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Мировые богачи перестали доверять банкам 

Lenta.ru 1 час назад
Мировые богачи перестали доверять банкам
Фото: Jo Yong-Hak / Reuters
Состоятельные инвесторы предпочитают хранить сбережения в наличных деньгах, передает Bloomberg. В таком виде находятся порядка 25 процентов их активов.
Инвесторы со свободными активами как минимум в 1 миллион долларов опасаются падения фондового рынка к концу 2020 года. В частности, их обеспокоенность вызывает меняющаяся геополитическая обстановка, а также торговые противоречия между Пекином и Вашингтоном и предстоящие выборы президента США (в 2020 году).
В начале ноября стало известно, что финансовое состояние миллиардеров в 2018 году сократилось на 4,3 процента, или на 388 миллиардов долларов, достигнув 8,5 триллиона долларов. Сильнее всех пострадали миллиардеры из Азиатско-тихоокеанского региона — их стало меньше на 7,4 процента, а состояние сократилось на восемь процентов.
Что касается российских миллиардеров, то их состояние, наоборот, увеличилось и с начала года выросло на 37,1 миллиарда долларов. Лучший результат показал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин — с состоянием в 26,3 миллиарда долларов занимающий 34-е общее место. В 2019 году его состояние увеличилось на 6,72 миллиарда долларов.
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Теги:
Экономика , Владимир Потанин , Норникель , Bloomberg
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