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Властям предложили отменить пенсионную реформу для всех россиян 

Ura.Ru 27 минут назад
В России предложили отменить пенсионную реформу
Фото: РИА Новости
Пенсионную реформу следует отменить не только для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), как предлагают в Госдуме, а для всей страны. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташев.
«Конечно, эта мера (снижение пенсионного возраста для жителей ДФО — прим. ред.) способствует развитию, так как уменьшает давление на рынок труда — пенсионеры смогут жить, получать хоть какую-то пенсию. Это даст региону положительный импульс. Но получается, что там развитие нужно, а в других местах нет? В части пенсионной реформы я бы предлагал все-таки общенациональные меры. Одно дело субсидирование ипотеки в ДФО, другое — пенсионные правила для всей нации. Пенсионная реформа действительно стала проблемой для правительства. Потому что изначально эта мера была призвана обеспечить мир внутри российской элиты», — заявил эксперт изданию «Свободная пресса».
Снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока ранее предложил депутат Госдумы от КПРФ, бывший кандидат в президенты России Николай Харитонов.
С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает агентство Nation News.
Однако уже осенью депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Иван Демченко признал, что пенсионную реформу в России стоило проводить по-другому. Парламентарий публично заявил, что он хорошо понимает народное недовольство, возникшее из-за принятых в России изменений в пенсионном законодательстве и утверждает, что решающим фактором в данном вопросе оказалась позиция правительства РФ.
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Комментарии1 
Теги:
Экономика , Николай Харитонов , Иван Демченко , Единая Россия , Госдума , КПРФ , Правительство РФ , интернет-издание "Свободная пресса"
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