В России предложили отменить пенсионную реформу

Властям предложили отменить пенсионную реформу для всех россиян

Пенсионную реформу следует отменить не только для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), как предлагают в Госдуме , а для всей страны. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташев.

«Конечно, эта мера (снижение пенсионного возраста для жителей ДФО — прим. ред.) способствует развитию, так как уменьшает давление на рынок труда — пенсионеры смогут жить, получать хоть какую-то пенсию. Это даст региону положительный импульс. Но получается, что там развитие нужно, а в других местах нет? В части пенсионной реформы я бы предлагал все-таки общенациональные меры. Одно дело субсидирование ипотеки в ДФО, другое — пенсионные правила для всей нации. Пенсионная реформа действительно стала проблемой для правительства. Потому что изначально эта мера была призвана обеспечить мир внутри российской элиты», — заявил эксперт изданию «Свободная пресса».

Снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока ранее предложил депутат Госдумы от КПРФ , бывший кандидат в президенты России Николай Харитонов

С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает агентство Nation News.