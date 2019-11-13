Минфин снизит долю доллара в ФНБ

По его словам, валютная структура ФНБ приблизится к структуре золотовалютных резервов Банка России , но при этом не будет полностью идентична ей. При этом доля доллара США в структуре ФНБ точно понизится, кандидатами на включение туда будут мировые резервные валюты, в том числе китайский юань, сообщил Колычев.

На прошлой неделе о планируемом сокращении доли доллара в структуре ФНБ сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в российском Минфине.

В октябре валютная структура ФНБ выглядела так: 45,36 миллиарда долларов США, 39,05 миллиарда евро и 7,65 миллиарда фунтов стерлингов, следует из данных Минфина. В первом квартале в структуре золотовалютных резервов Банка России доля евро составляла 30,3%, доллара США — 23,6%, китайского юаня — 14,2%, британского фунта — 6,6%, в прочих валютах (японская иена, канадский и австралийский доллары) — 7,1%.