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Минфин снизит долю доллара в ФНБ 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Фото: ТАСС
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ежегодной конференции рейтингового агентства S&P замминистра финансов Владимир Колычев.
По его словам, валютная структура ФНБ приблизится к структуре золотовалютных резервов Банка России, но при этом не будет полностью идентична ей. При этом доля доллара США в структуре ФНБ точно понизится, кандидатами на включение туда будут мировые резервные валюты, в том числе китайский юань, сообщил Колычев.
На прошлой неделе о планируемом сокращении доли доллара в структуре ФНБ сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в российском Минфине.
В октябре валютная структура ФНБ выглядела так: 45,36 миллиарда долларов США, 39,05 миллиарда евро и 7,65 миллиарда фунтов стерлингов, следует из данных Минфина. В первом квартале в структуре золотовалютных резервов Банка России доля евро составляла 30,3%, доллара США — 23,6%, китайского юаня — 14,2%, британского фунта — 6,6%, в прочих валютах (японская иена, канадский и австралийский доллары) — 7,1%.
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Теги:
Экономика , Владимир Колычев , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния , Reuters
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