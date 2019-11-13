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В Киеве анонсировали три шага по «возвращению» Крыма 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
В Киеве анонсировали три шага по «возвращению» Крыма
Фото: Газета.Ru
Постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму рассказал об основных шагах по «возвращению» полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что в Киеве хотят разработать «необходимые для Крыма и крымчан» законопроекты. Второй шаг, по его словам, — создание культурных и образовательных инициатив.
Кроме того, он заявил о планах предоставления помощи в получении паспорта или временно жилья.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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Теги:
Экономика , Владимир Зеленский
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