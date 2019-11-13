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Минфин оценил стабильность бюджетной политики России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 14 минут назад
Минфин оценил бюджетную политику России
Фото: РИА Новости
Бюджетная политика в России стабильна и не несет значимых инфляционных рисков, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.
«По поводу того, сколько несет в себе инфляционных рисков бюджетная политика. Мне кажется, немного. Если на это смотреть горизонтом не несколько месяцев, кварталов, а несколько лет, то, в принципе, у нас бюджетная политика довольно стабильная», — передает его слова ТАСС.
Колычев добавил, что в 2019 году объем недорасходованных средств бюджета оценивается в 200-300 млрд рублей, однако они не оказали большого влияния на инфляцию — около 10-20 базисных пунктов.
Внутренние инвестиции из ФНБ, по словам замминистра, могут составить около 1 трлн рублей в течение нескольких лет. Они также не окажут большого эффекта на инфляционные процессы, добавил Колычев.
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Теги:
Экономика , Владимир Колычев , Минфин , ИТАР-ТАСС
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