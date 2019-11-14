Германия и «Северный поток-2»: чему радуется Киев

Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку-2»

Германия передумала идти против газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока-2» не случилось, чем несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли?

Бундестаг принял законопроект об имплементации (включении) поправок к Газовой директиве Евросоюза в законодательство Германии, под которые подпадает российский проект «Северный поток — 2». Поправки планировалось принять еще 8 ноября, однако тогда этого не произошло, так как парламенту не хватило кворума для приятия решения.

Предполагалось, что немецкие поправки позволят отменить распространение Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2». Поправки газовой директивы, принятые в мае 2019 года, распространили действие третьего энергопакета ЕС на морские газопроводы, проходящие в территориальных водах ЕС. «Северный поток-2» проходит в 12-мильной морской зоне Германии. Газовая директива угрожает тем, что Газпром не сможет прокачивать газ по «Северному потоку-2» на полную мощность, половину трубы придется отдавать мифическим альтернативным поставщикам газа. По факту газопроводу уготовлена участь быть заполненным только наполовину. Потому что отдавать даже часть собственной трубы сторонней управляющей компании (чего требует Газовая директива ЕС) — не лучшая альтернатива.

Чтобы исправить эту несправедливость, немцы нашли красивую лазейку, которую и хотели узаконить на прошлой неделе. Дело в том, что ограничения Газовой директивы ЕС распространяются на газопроводы, которые были введены в эксплуатацию после 23 мая 2019 года — дата вступления в силу европейских поправок. Формально «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатации позже — примерно в марте-апреле 2020 года. Однако парламентарии от ХДС/ХСС и СДПГ придумали привязать к срокам не само окончание строительства, а сроки инвестиций — а они были сделаны в проект до мая 2019 года. Правящая коалиция аргументировала, что это защищает уже сделанные инвестиции немецких компаний, которые оцениваются в 2 млрд евро.

Если бы немцы приняли законопроект в таком виде, то Газпром мог бы праздновать безоговорочную победу. Однако конечный вариант закона оказался иным.

Если предыдущий вариант немецкого закона вызвал бурное негодование в Польше и на Украине, то этому немецкому решению Украина даже образовалась. « Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы Евросоюза 1: 1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия », — заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Twitter.

Однако украинский министр рано радуется.

О полной победе Газпрома пока речи не идет, но принятый немецкой закон серьезно повышает шансы России добиться для «Северного потока-2», исключения из газовой директивы ЕС. А это означает, что он сможет работать на полную мощность.

Чему же так радуется Украина? Тому, что Германия включила в свое собственное законодательство поправки к Газовой директиве ЕС, которые вредят «Северному потоку-2». Однако это формальность — не сделать этого немцы не могли. Тот момент, что немцы ухитрились заодно протащить критерии, по которым российскому газопроводу можно дать отвод от этих «вредных» поправок, украинский министр просто опустил. Судя по заявлению его помощницы Светланы Залищук , Гончарук об этом, конечно, осведомлен. По ее словам, если Германия попытается вывести Россию из норм газовой директивы ЕС, то Киев оспорит данное решение в судах и якобы легко выиграет дело.

Однако прямо критиковать Германию — лидера ЕС — украинскому премьеру не с руки. Польша еще может себе такое позволить как член ЕС. Украине же такая ссора с Германией будет не по карману. «Гончаруку ничего не остается. Что бы там ни приняли немцы, Киев должен это приветствовать и интерпретировать в свою сторону. Надо создавать картину, что в ЕС все происходит так, как надо Украины», — говорит Юшков

Что за компромиссный вариант нашла Германия? Каким образом она расширила свои возможности для предоставления газопроводу исключения из Газовой директивы ЕС или из третьего энергопакета ЕС?

В тексте закона прописали, что Германия имеет право предоставить такое исключение морскому газопроводу, если он соответствует ряду критериев. Во-первых, морские трубы должны выходить на территорию Германии. Оспорить факт выхода «Северного потока-2» на берег Германии невозможно. Во-вторых, если этот газопровод обеспечивает амортизацию инвестиций. «Только полная загрузка „Северного потока-2“ позволит самортизировать вложенные в него инвестиции. Потому что европейские компании, которые вкладывались в проект наравне с Газпромом, рассчитывали, что по трубе будет идти 55 млрд кубов в год, а не 27,5 млрд кубов. Их инвестиции и амортизации должны из этого исходить», — поясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Наконец, исключение газопровода из третьего энергопакета ЕС возможно в том случае, если это не ведет к неэффективному функционированию внутреннего рынка природного газа и не угрожает безопасности газоснабжения ЕС.

«То есть надо будет доказать, что труба не влияет негативно на конкуренцию в ЕС. В целом все прекрасно понимают, что ни к какому ухудшению конкуренции это не приведет, так как по трубе пойдет не новый объем газа, а тот же, что уже и так приходит в Евросоюз, только по-другому маршруту — транзитом через Украину. Однако по этому критерию будет идти основная борьба», — говорит Юшков.

Кстати, это будет намного проще доказать в случае газового кризиса этой зимой, если Украина так и не договорится с Россией о новом контракте на транзит. При отсутствии российского газа сразу станет видно, как ухудшится конкуренция в ЕС, а, значит, его присутствие наоборот благотворно влияет на газовый европейский рынок.

«Газовый кризис действительно отрезвит европейцев. Но лучше было бы без него», — считает собеседник.

Еще одно условие — газопровод должен быть построен до 29 мая 2020 года — легко выполнимо. Газопровод скоро достроят: уже через месяц могут начать пуско-наладочные работы, поэтому коммерческая прокачка газа должна начаться раньше — в марте-апреле 2020 года, ожидает Игорь Юшков.

Параллельно Газпром подаст заявку в Федеральное сетевое агентство Германии на исключение из третьего энергопакета ЕС. И агентство примет решение на основании вышеизложенных критериев, прописанных в принятом накануне законе.

Единственная ложка дегтя в этой истории — это решение об исключении должна одобрить Еврокомиссия, где до сих пор выигрывали силы, выступающие против «Северного потока-2».

«Здесь России придется серьезно пободаться, потому что та же Польша будет всячески протестовать. Противостояние будет идти между Германией и союзниками США в европейском союзе. Это Прибалтика, Польша и сам Брюссель как наднациональный орган. Критики будет много. Основную ставку противники будут делать на то, что запуск «Северного потока-2» приведет к негативным изменениям в плане конкуренции на европейском газовом рынке», — поясняет газовый эксперт ФНЭБ.

Однако нельзя не признать, что для Газпрома принятие Германией закона в текущем виде — это большой плюс.