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Гречка и пшено подорожали в России 

Газета.Ru 59 минут назад
Гречка и пшено подорожали в России
Фото: depositphotos.com
С начала 2019 года в России подорожало на 32,3% (19,23 руб.) пшено и в среднем увеличилась стоимость гречки на 14,2% (на 6,8 руб.). Это следует из статистических данных Росстата о средних потребительских ценах, которые проанализировала "Газета.Ru".
В январе 2019 года в среднем по России один килограмм пшена стоил 59,5 руб., а в октябре — 78,73 руб. Таким образом с начала года рост средних цен составил 32,3%.
Гречка в России за тот же период в среднем подорожала на 14,2% (на 6,8 рублей), следует из обновленных данных Росстата. В начале года средний ценник на крупу ядрицу за 1 кг составлял 47,84 руб., а в октябре — 54,62 руб.
Кроме того, с января по октябрь 2019 года подорожала на 4,37 руб. крупа овсяная и перловая. Рис, который также относится к зерновым культурам, подорожал на 5,7 руб., или на 8,7% (c 65,23 руб. за кг в январе до 70,92 руб. в октябре). Манная крупа подорожала за аналогичный период с 40,55 руб. до 44,53 руб.
Данные о средних потребительских ценах содержатся в Центральной базе статданных (ЦБСД) и базе ЕМИСС.
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Теги:
Экономика , Росстат , Газета.Ru
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