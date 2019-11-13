Российским банкам не разрешили стать ближе к Европе

Министерство финансов и Центробанк России решили пока отказаться от того, чтобы разрешить банкам устанавливать отрицательные ставки для вкладов в валюте. Об этом, не уточнив, стоит ли ждать такой меры в будущем, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев , передает ТАСС.

Ранее, в конце октября, о неопределенности по этому вопросу рассказал директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов . Он отмечал, что банки, которые жалуются на потери от вкладов в евро, могут при желании брать плату за обслуживание счета.

В сентябре глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что банки просят дать им возможность устанавливать отрицательные ставки по вкладам в евро, как это давно уже практикуется в Европе. Они указывали, что вынуждены отправлять принесенные вкладчиками евро за рубеж, так как в России их вложить некуда. Из-за этого работа со вкладами в евро оказывается убыточной.

Ситуация привела к тому, что многие российские банки приостановили прием вкладов в евро, а остальные установили доходность для них на уровне 0,1 процента.

Между тем в Европе не намерены отказываться от такой политики. В сентябре европейский регулятор вновь опустил ставку по депозитам до минус 0,5 процента. Последние годы она держалась на уровне минус 0,4 процента. В связи с этим ряд банков начал брать деньги за обслуживание счетов.