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Российским банкам не разрешили стать ближе к Европе 

Lenta.ru 36 минут назад
Российским банкам не разрешили стать ближе к Европе
Фото: РИА Новости
Министерство финансов и Центробанк России решили пока отказаться от того, чтобы разрешить банкам устанавливать отрицательные ставки для вкладов в валюте. Об этом, не уточнив, стоит ли ждать такой меры в будущем, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.
Ранее, в конце октября, о неопределенности по этому вопросу рассказал директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов. Он отмечал, что банки, которые жалуются на потери от вкладов в евро, могут при желании брать плату за обслуживание счета.
В сентябре глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что банки просят дать им возможность устанавливать отрицательные ставки по вкладам в евро, как это давно уже практикуется в Европе. Они указывали, что вынуждены отправлять принесенные вкладчиками евро за рубеж, так как в России их вложить некуда. Из-за этого работа со вкладами в евро оказывается убыточной.
Ситуация привела к тому, что многие российские банки приостановили прием вкладов в евро, а остальные установили доходность для них на уровне 0,1 процента.
Между тем в Европе не намерены отказываться от такой политики. В сентябре европейский регулятор вновь опустил ставку по депозитам до минус 0,5 процента. Последние годы она держалась на уровне минус 0,4 процента. В связи с этим ряд банков начал брать деньги за обслуживание счетов.
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Теги:
Экономика , Елизавета Данилова , Алексей Лобанов , Алексей Моисеев , Минфин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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