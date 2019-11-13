Российская экономика ускорилась

Росстат сообщил об ускорении экономики России

Экономика России в третьем квартале 2019 года выросла на 1,7%, рост ВВП за 9 месяцев года составил 1,1%. Такие данные приводит Росстат в предварительной оценке роста экономики, уточненная оценка будет обнародована 12 декабря.

Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, данные Росстата расходятся с оценками Минэкономразвития . Ведомство ранее сообщало, что в третьем квартале ВВП вырос на 1,9%. При этом в Минэкономразвития предупредили, что резкое ускорение темпов роста неустойчиво и во многом обусловлено «разовыми факторами».

Рост экономики в третьем квартале, по данным Росстата, в первую очередь обеспечили сельское хозяйство, промышленность и оптовый торговый оборот. Сельское хозяйство выросло на 5,1%, промышленность прибавила 2,9%, а оптовый торговооборот — 3,8%.