Российская экономика ускорилась

Экономика России в третьем квартале 2019 года выросла на 1,7%, рост ВВП за 9 месяцев года составил 1,1%. Такие данные приводит Росстат в предварительной оценке роста экономики, уточненная оценка будет обнародована 12 декабря.
Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, данные Росстата расходятся с оценками Минэкономразвития. Ведомство ранее сообщало, что в третьем квартале ВВП вырос на 1,9%. При этом в Минэкономразвития предупредили, что резкое ускорение темпов роста неустойчиво и во многом обусловлено «разовыми факторами».
Рост экономики в третьем квартале, по данным Росстата, в первую очередь обеспечили сельское хозяйство, промышленность и оптовый торговый оборот. Сельское хозяйство выросло на 5,1%, промышленность прибавила 2,9%, а оптовый торговооборот — 3,8%.
В Минэкономразвития прогнозируют рост ВВП по итогам года в размере 1,3%. Официальный прогноз Банка России предполагает 0,8–1,3% роста, глава Счетной палаты Алексей Кудрин в сентябре давал оценку роста ВВП в 1%.