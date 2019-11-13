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Росстат сообщил об ускорении экономики России 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Российская экономика ускорилась
Фото: РИА Новости
Экономика России в третьем квартале 2019 года выросла на 1,7%, рост ВВП за 9 месяцев года составил 1,1%. Такие данные приводит Росстат в предварительной оценке роста экономики, уточненная оценка будет обнародована 12 декабря.
Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, данные Росстата расходятся с оценками Минэкономразвития. Ведомство ранее сообщало, что в третьем квартале ВВП вырос на 1,9%. При этом в Минэкономразвития предупредили, что резкое ускорение темпов роста неустойчиво и во многом обусловлено «разовыми факторами».
Рост экономики в третьем квартале, по данным Росстата, в первую очередь обеспечили сельское хозяйство, промышленность и оптовый торговый оборот. Сельское хозяйство выросло на 5,1%, промышленность прибавила 2,9%, а оптовый торговооборот — 3,8%.
В Минэкономразвития прогнозируют рост ВВП по итогам года в размере 1,3%. Официальный прогноз Банка России предполагает 0,8–1,3% роста, глава Счетной палаты Алексей Кудрин в сентябре давал оценку роста ВВП в 1%.
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Комментарии3 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Экономика , Григорий Березкин , Алексей Кудрин , Росстат , Счетная палата , Минэкономразвития , Центральный банк России , РБК
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