На переселение людей с Крайнего Севера не хватает денег

Денег не хватает на переселение людей с Крайнего Севера

Профильный комитет ГД РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока запросил у правительства дополнительные 590 млн рублей на переселение граждан из «мёртвых» населённых пунктов и полярных станций Крайнего Севера. Как отметил глава комитета Николай Харитонов , правительство до сих пор не исполнило постановление ГД годичной давности о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в части подготовки комплексного решения проблемы обеспечения жильём граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, пишут «Известия». Чиновник рассказал, что жители, которые хотели бы покинуть регион, вынуждены ждать получения жилищных сертификатов и это растягивается на многие годы. Проблема вопиющая. Сегодня для получения сертификата человеку потребуется 50-60 лет. За это время он уйдет из жизни, — заявил Харитонов. Зампред комитета Оксана Бондарь дополнила, что на начало 2019 года стояли на учёте, как имеющие правило на переселение, более 190 тысяч семей, но в 2020 году на эти цели выделен лишь 1% от необходимой суммы. Как писал News.ru ранее, зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова заявила, что для жителей Крайнего Севера необходимо возвращать прежний пенсионный возраст. Так она прокомментировала инициативу главы комитета нижней палаты по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова.

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