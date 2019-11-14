Россия добровольно выплатит ООН $58 миллионов

Россия выплатит ООН добровольные взносы на сумму $58 млн

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков сообщил, что, помимо вклада в регулярный бюджет Организации, Россия в 2020 году направит в ООН $58 млн добровольных взносов.

В 2019 году Россия пополнила бюджет организации на $67,1 млн Различные суммы выделяются ежегодно на поддержку миротворческих операций. Однако ООН испытывает трудности со сбором взносов из-за устаревших правил распределения бюджета, а также некоторые страны-участницы задерживают выплаты, пишет «Коммерсант».