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Путин заявил, что Россия смогла избежать сползания в рецессию 

ТК «Звезда» + ещё 15 48 минут назад
Путин рассказал о спасении экономики от краха
Фото: globallookpress.com
Президент России согласился с тем, что нынешние темпы развития российской экономики недостаточны.
Темпы роста ВВП России недостаточные, считает президент РФ Владимир Путин. В связи с этим необходимо создать более комфортные условия для инвестиций, заявил он на церемонии закрытия форума БРИКС.
«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики», — отметил российский лидер.
По его мнению, благодаря этому в РФ удалось избежать рецессии.
Говоря о торговле, президент подчеркнул: в мире процветает недобросовестная конкуренция. Как отметил Путин, некоторые страны вводят односторонние санкции, которые мотивированы лишь политикой, а также развивается протекционизм. Тем не менее, несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, Россия готова оказывать содействие бизнесу.
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Комментарии31 
Теги:
Экономика , Рынки , Владимир Путин , БРИКС
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