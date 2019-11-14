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Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
Фото: РИА Новости
Инвестиционная привлекательность России, в том числе российского рынка ценных бумаг, увеличивается, заявил президент Владимир Путин.
"В октябре текущего года Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестклимата в России. Инвестиционная привлекательность, в том числе рынка ценных бумаг, повышается", — подчеркнул Путин, выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.
Он отметил, что по итогам первого квартала 2019 года объем вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на 4 миллиарда долларов.
"Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и, прежде всего, с партнерами по БРИКС. В 2018 году наш товарооборот с государствами "пятерки" вырос на 22,5 процента и превысил 125 миллиардов долларов", — добавил российский лидер.
Президент уточнил, что в рамках БРИКС углубляется промышленная кооперация, создаются новые современные технологические и инвестиционные альянсы, в первую очередь, в наукоемких областях.
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Теги:
Экономика , Рынки , Владимир Путин , БРИКС , Всемирный Банк
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