Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России

Инвестиционная привлекательность России, в том числе российского рынка ценных бумаг, увеличивается, заявил президент Владимир Путин

"В октябре текущего года Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестклимата в России. Инвестиционная привлекательность, в том числе рынка ценных бумаг, повышается", — подчеркнул Путин, выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.

Он отметил, что по итогам первого квартала 2019 года объем вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на 4 миллиарда долларов.

"Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и, прежде всего, с партнерами по БРИКС. В 2018 году наш товарооборот с государствами "пятерки" вырос на 22,5 процента и превысил 125 миллиардов долларов", — добавил российский лидер.

Президент уточнил, что в рамках БРИКС углубляется промышленная кооперация, создаются новые современные технологические и инвестиционные альянсы, в первую очередь, в наукоемких областях.