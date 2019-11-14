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Россия стала ведущим поставщиком нефти и электроэнергии в Китай 

Российская Газета + ещё 1 57 минут назад
Россия стала ведущим поставщиком нефти в Китай
Фото: РИА Новости
Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, принимавший участие во встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся на площадке саммита БРИКС в Бразилии.
"67 миллионов тонн поставок по 2018 году стоимостью более 35 миллиардов долларов — это рост к 2017 году на 27,4 процента, — отметил Новак по итогам встречи. — Экспорт угля по итогам 2018 года составил 27,6 миллиона тонн, что на 7,6 процента больше 2017 года. Мы также являемся лидером по экспорту в КНР электроэнергии. В 2018 году экспорт электроэнергии составил 3,1 миллиарда кВтч".
Глава Минэнерго также положительно оценил результаты проделанных работ по проекту газопровода "Сила Сибири", начало поставок по которому запланировано на декабрь 2019 года.
"Фактически есть все основания говорить о формировании российско-китайского энергетического альянса", — сказал он.
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Теги:
Экономика , Александр Новак , Си Цзиньпин , Владимир Путин , БРИКС , Минэнерго
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