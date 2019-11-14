Brexit затормозил темпы роста ВВП Великобритании

К концу 2019 года ВВП Великобритании может вырасти только на 1%, считают специалисты Банка Англии. Замедление связывают в первую очередь с политической неопределенностью по вопросу Brexit, не исключая, что снижение внешнеторгового оборота и уход крупных финансистов из-за «развода» с Евросоюзом (ЕС) приведет к трудностям в экономике в 2020 году.

По прогнозу Банка Англии, темпы роста ВВП Великобритании к концу года составят всего 1%. По данным национального бюро статистики страны, после падения на 0,2% во втором квартале 2019 года ВВП вырос на 0,3% в третьем квартале. По сравнению с соответствующим кварталом 2018 года, ВВП вырос на 1%, что является самым низким показателем роста с первого квартала 2010 года, передает RT.

Отмечается, что драйверами роста экономики в третьем квартале 2019 года стали сферы услуг и строительства. Положительный эффект на рост ВВП оказал и рост расходов правительства и населения.

При этом в промышленности и секторе добычи полезных ископаемых началась стагнация. Кроме того, за этот период не увеличились объемы инвестирования.

При этом еще в 2015 году рост ВВП Соединенного Королевства превышал 2%. После того как большинство жителей Великобритании проголосовали за выход из ЕС, в стране разразился политический кризис: уже два правительства не смогли провести Brexit и ушли в отставку.

Политикам не удалось выработать плана «развода» с ЕС, в результате выход из объединения неоднократно переносился. В октябре парламент запретил премьер-министру страны Борису Джонсону провести Brexit без дополнительных договоренностей с Брюсселем.

На фоне этого в последнем квартале 2019 года показатель бизнес-оптимизма Конфедерации британской промышленности для Великобритании упал с -32 до -44 пунктов.

Однако Банк Англии ожидает восстановительный рост, который может составить 1,6%, уже в 2020 году. Как считают эксперты, принятие соглашения о выходе из ЕС и завершение Brexit «разгонит» экономику и простимулирует приток инвестиций.

В своих прогнозах Банк Англии опирается на сценарий, по которому Brexit произойдет в конце 2019 — начале 2020 года и между Британией и ЕС будут достигнуты договоренности о зоне свободной торговли.

Подобное соглашение, как отмечают экономисты британского Центробанка , уже ратифицировано ЕС и Канадой. Так, Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) подразумевает взаимную отмену почти всех таможенных тарифов, разрушение административных барьеров между странами и сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности.

«Замедление экономического роста в основном связано с уходом ряда крупных компаний из инвестиционного бизнеса Британии. Иными словами, замедление экономики вызвано не социальными факторами. Однако я бы не стал ожидать, что в 2020 году экономика страны вновь будет расти темпами выше 2% в год. После Brexit будет слишком много рисков, и пока слишком много неопределенности. Непонятно, как новое правительство будет проводить экономическую политику, особенно в сфере внешнеэкономической деятельности. Сейчас есть свободная торговля с ЕС и правила игры всем понятны. Какими будут эти правила после выхода из ЕС — вопрос открытый», — считает Авакян.

Эксперт считает, что в случае жесткого Brexit экономику Британии в ближайшие несколько лет ожидает болезненный процесс трансформации в более изолированную. В этом случае не исключается уход некоторых крупных европейских финансовых институтов из Лондона.

В данный момент Евросоюз является самым важным торговым партнер Британии: внешнеторговый оборот составляет 648 млрд евро (почти 770 млрд долларов). Также на ЕС приходится 45% британского экспорта и 53% импорта.

Пока эксперты указывают лишь на один стабильный фактор теоретического будущего роста экономики Великобритании: речь идет о низком уровне безработицы, который составляет 3,9%.

Сохранение показателя на этом уровне и продолжение роста зарплат могут стимулировать повышение потребительской активности.

«В результате Brexit пострадает финансовый сектор страны — может ослабнуть национальная валюта. Снижение товарооборота между ЕС и Великобританией (ожидается после Brexit) приведет к сокращению объема финансовых операций. Британская экономика, по разным оценкам, может потерять до 252 млрд фунтов стерлингов в течение 15 лет», — заключил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.