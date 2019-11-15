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Польша отказалась от газа «Газпромома» 

Рамблер + ещё 24 1 час назад
Польша уведомила ​«Газпром» об отказе от газа
Фото: ТАСС
Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила «Газпрому» о намерении не продлевать контракт на покупку газа, истекающий в конце 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«PGNiG передала «Газпрому» заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого «ямальского контракта», 31 декабря 2022 года», — подчеркивается в сообщении.
В компании пояснили, что уведомление сделано в соответствии с договором, согласно которому, «за три года до его окончания стороны обязаны представить декларацию о том, намерены ли они продлить контракт».
По оценкам PGNiG, работа по диверсификации источников поставок газа в страну позволяет безболезненно отказаться от продления контракта с «Газпромом».
«Рамблер» писал, что ранее компания PGNiG отчиталась о снижении доли российского газа в общем импорте в Польшу до 58%. Также в компании рассказали, что поставки в Польшу сжиженного природного газа за девять месяцев года выросли на 27% (до 2,48 миллиарда кубометров), а его доля — на 5%, составив 23%.
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Комментарии16 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Экономика , Газпром
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