Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
ФАС рассказала о ценах на бензин до конца года
ФАС рассказала о ценах на бензин до конца года
Экономика
Украина на пороге нового Майдана
Украина на пороге нового Майдана
Экономика
Госдума решила судьбу рубля
Госдума решила судьбу рубля
Экономика
В Арктике предложили выдавать льготную ипотеку
В Арктике предложили выдавать льготную ипотеку
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.06
$
64.29
70.44
70.69
Прогноз
18.11 – 25.11
$
64.50
72.50
Индексы и котировки Brent
62.96
+0.10 Золото
1468.10
–0.00 РТС
1432.07
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.0999
–0.0152
30.10
1.1151
11.11
31.10
20.10

Число безработных в Северной Осетии сократилось на тысячу человек благодаря инвестпроектам 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
В Северной Осетии стало меньше безработных
Фото: РИА Новости
Количество безработных в Северной Осетии на конец сентября составило 5,9 тыс. человек, что на 1 тыс. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, это связано, в том числе с реализацией инвестпроектов, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета республики по занятости населения.
"На конец сентября этого года численность официально зарегистрированных безработных составила 5,9 тыс. человек, что ниже на тысячу человек относительно прошлого года. Это позитивная характеристика, руководством республики предпринимаются большие усилия по привлечению инвесторов, открытию новых производств — созданию дополнительных рабочих мест", — сказал собеседник агентства.
Уровень регистрируемой безработицы впервые за последние годы спустился до отметки 1,7%. Ранее он составлял выше 2%.
По данным министерства экономического развития республики, в 2017-2019 годах реализованы пять инвестпроектов. Среди них — строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье, создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна, организация производства колбасной и пельменной продукции, создание машинно-технологической станции "Ирафская", закладка интенсивного сада на 122 га и строительство фруктохранилища на 5 тыс. т.
В рамках этих пяти проектов уже созданы и создаются новые рабочие места, количество которых при выходе предприятий на проектную мощность достигнет 258 единиц. В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в 2019 году определены еще четыре проекта в сфере производства строительных материалов, создания агротехнологического комплекса, логистического парка и закладки многолетних насаждений. Планируется создание более 200 новых рабочих мест. Также благодаря созданию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" планируется создание более 3 тыс. рабочих мест.

Ярмарки вакансий

За 9 месяцев 2019 года в базу данных службы занятости представлены сведения о наличии свыше 8,4 тыс. вакантных рабочих мест. По поручению главы республики Вячеслава Битарова организуются ярмарки вакансий рабочих мест для соискателей и работодателей, которые дают возможность гражданам самостоятельно сориентироваться на рынке труда, подобрать себе работу. Работодателям участие в ярмарке позволяет многократно увеличить количество собеседований с претендентами на рабочее место.
Безработным гражданам можно пройти профобучение по новой профессии или повысить свой уровень квалификации.
Для граждан предпенсионного возраста в рамках нацпроекта "Демография" (проект "Старшее поколение") как для безработных, так и для работающих также представлена возможность переквалификации и обучения по востребованным у работодателей профессиям. На данный момент на обучение направлено 489 человек.
Также в прошлом году комитетом по занятости населения было выдано 103 гранта по 200 тыс. рублей для начинающих предпринимателей, работу при этом получили 200 человек.
Видео дня. Как мошенники воруют деньги с банковских карт
ТАСС: последние новости
ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо Исследование: зарплатные ожидания россиян на 6% ниже, чем у мигрантов Исследование: зарплатные ожидания россиян на 6% ниже, чем у мигрантов СМИ: Пакистан решил вернуть России долг советских времен в $93 млн СМИ: Пакистан решил вернуть России долг советских времен в $93 млн
Комментарии2 
Теги:
Экономика , Вячеслав Битаров , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФАС рассказала о ценах на бензин до конца года
ФАС рассказала о ценах на бензин до конца года 1
Украина на пороге нового Майдана
Украина на пороге нового Майдана 541
Госдума решила судьбу рубля
Госдума решила судьбу рубля 1
В Арктике предложили выдавать льготную ипотеку
В Арктике предложили выдавать льготную ипотеку 4
Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год
Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год 1
Видео
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Не простили: России вернут советский долг
00:29
Не простили: России вернут советский долг
Экономика
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи