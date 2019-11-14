В Северной Осетии стало меньше безработных

Число безработных в Северной Осетии сократилось на тысячу человек благодаря инвестпроектам

Количество безработных в Северной Осетии на конец сентября составило 5,9 тыс. человек, что на 1 тыс. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, это связано, в том числе с реализацией инвестпроектов, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета республики по занятости населения.

"На конец сентября этого года численность официально зарегистрированных безработных составила 5,9 тыс. человек, что ниже на тысячу человек относительно прошлого года. Это позитивная характеристика, руководством республики предпринимаются большие усилия по привлечению инвесторов, открытию новых производств — созданию дополнительных рабочих мест", — сказал собеседник агентства.

Уровень регистрируемой безработицы впервые за последние годы спустился до отметки 1,7%. Ранее он составлял выше 2%.

По данным министерства экономического развития республики, в 2017-2019 годах реализованы пять инвестпроектов. Среди них — строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье, создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна, организация производства колбасной и пельменной продукции, создание машинно-технологической станции "Ирафская", закладка интенсивного сада на 122 га и строительство фруктохранилища на 5 тыс. т.

В рамках этих пяти проектов уже созданы и создаются новые рабочие места, количество которых при выходе предприятий на проектную мощность достигнет 258 единиц. В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в 2019 году определены еще четыре проекта в сфере производства строительных материалов, создания агротехнологического комплекса, логистического парка и закладки многолетних насаждений. Планируется создание более 200 новых рабочих мест. Также благодаря созданию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" планируется создание более 3 тыс. рабочих мест.

Ярмарки вакансий

За 9 месяцев 2019 года в базу данных службы занятости представлены сведения о наличии свыше 8,4 тыс. вакантных рабочих мест. По поручению главы республики Вячеслава Битарова организуются ярмарки вакансий рабочих мест для соискателей и работодателей, которые дают возможность гражданам самостоятельно сориентироваться на рынке труда, подобрать себе работу. Работодателям участие в ярмарке позволяет многократно увеличить количество собеседований с претендентами на рабочее место.

Безработным гражданам можно пройти профобучение по новой профессии или повысить свой уровень квалификации.

Для граждан предпенсионного возраста в рамках нацпроекта "Демография" (проект "Старшее поколение") как для безработных, так и для работающих также представлена возможность переквалификации и обучения по востребованным у работодателей профессиям. На данный момент на обучение направлено 489 человек.

Также в прошлом году комитетом по занятости населения было выдано 103 гранта по 200 тыс. рублей для начинающих предпринимателей, работу при этом получили 200 человек.