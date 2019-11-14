Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Украина на пороге нового Майдана
Украина на пороге нового Майдана
Экономика
В Арктике предложили выдавать льготную ипотеку
В Арктике предложили выдавать льготную ипотеку
Личный счет
Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год
Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год
Экономика
Лукашенко захотел выставить счет России
Лукашенко захотел выставить счет России
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.05
$
64.28
70.45
70.60
Прогноз
18.11 – 25.11
$
64.00
70.80
Индексы и котировки Brent
63.17
+0.21 Золото
1468.58
+0.03 РТС
1435.53
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.0999
–0.0151
30.10
1.1151
11.11
31.10
20.10

Курс доллара: Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое 

Lenta.ru 1 час назад
Госдума решила судьбу рубля
Фото: Reuters
Идей введения валютного коридора для рубля или ограничений на движения капитала в России в настоящее время нет, и Госдума их обсуждать не станет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает «Интерфакс».
По словам Аксакова, в комитете считают, что плавающий валютный курс является оптимальным и позволяющим смягчать удары в случае проблем на мировых рынках. Депутат заметил, что ограничения на движения капитала также не стоят на повестке, напротив, принимаются законы, чтобы предприятия имели больше возможностей для работы с валютой.
Накануне, 13 ноября сообщалось, что три комитета Госдумы подготовили заключения на представленный Центробанком проект документа о направлениях денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Одно, совместное, выполнили комитет по бюджету и налогам и комитет по финансовому рынку, а второе — комитет по экономической политике.
В обоих отзывах были идеи оценить влияние плавающего рубля на экономический рост, а в одном из них предлагалось установить верхнюю и нижнюю границу валютного курса рубля, то есть валютный коридор, а также ограничить движение спекулятивного капитала. Предполагалось, что относительно стабильный курс рубля позволит избежать потерь при закупках иностранного оборудования и добавит роста доходов от экспорта российских товаров.
Замминистра финансов России Алексей Моисеев, комментируя эту инициативу, предположил, что депутаты перепутали реальный курс рубля, который важен для промышленности, с номинальным, который они предлагают удерживать, сообщает РИА Новости
Валютный коридор действовал в России с 2008 по 2014 годы, в промежуток между глобальным экономическим кризисом и началом санкционного конфликта России со странами Запада. В ноябре 2014 года Центробанк признался, что не может удержать курс в рамках и отменил ограничения. Позднее глава регулятора Эльвира Набиуллина и президент России Владимир Путин высказывались о невозможности отказа от плавающего курса.
Видео дня. Как мошенники воруют деньги с банковских карт
Последние новости
В колледже Благовещенска произошла стрельба В колледже Благовещенска произошла стрельба Раскрыты подробности новой схемы кражи денег у россиян Раскрыты подробности новой схемы кражи денег у россиян В США обвинили Россию в геноциде Турцией армян В США обвинили Россию в геноциде Турцией армян
Комментарии1 
Теги:
Экономика , Анатолий Аксаков , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Алексей Моисеев , Госдума , Центральный банк России , РИА Новости , Интерфакс
Читайте также