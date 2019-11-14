Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы

Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять газ Украине по цене на 25% ниже текущей. Президент подчеркнул, что Россия уже много раз говорила о готовности работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину.

"Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", — пояснил российский лидер, выступая на пресс-конференции в Бразилии.

Говоря о реверсе газа на Украину из Европы, Путин заявил о невозможности данного процесса в принципе, назвав это полной чушью. "Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может полтрубы течь в одну сторону, а полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно", — подчеркнул президент РФ.