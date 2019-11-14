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Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы
Фото: РИА Новости
Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять газ Украине по цене на 25% ниже текущей. Президент подчеркнул, что Россия уже много раз говорила о готовности работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину.
"Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", — пояснил российский лидер, выступая на пресс-конференции в Бразилии.
Говоря о реверсе газа на Украину из Европы, Путин заявил о невозможности данного процесса в принципе, назвав это полной чушью. "Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может полтрубы течь в одну сторону, а полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно", — подчеркнул президент РФ.
Путин также заявил, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует: "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту.
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Теги:
Экономика , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром
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