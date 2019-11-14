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Путин рассказал о свободной конвертации рубля 

Российская Газета 2 часа назад
Путин рассказал о свободной конвертации рубля
Фото: РИА Новости
Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования проектов НБР в нацвалютах БРИКС. Об этом он заявил на встрече лидеров "пятерки" с членами Делового совета объединения и руководством Нового банка развития.
По его словам, это не только повысило бы вес валют государств-участниц объединения в качестве альтернативы в международных расчетах в мировой экономике, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах.
Он также заявил, что приветствует планы Нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России. "Такая мера полностью отвечает интересам и российских заемщиков", — подчеркнул глава государства. Путин рассказал, что российский рубль полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты.
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Теги:
Экономика , Владимир Путин , БРИКС
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