Путин рассказал о свободной конвертации рубля

Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования проектов НБР в нацвалютах БРИКС . Об этом он заявил на встрече лидеров "пятерки" с членами Делового совета объединения и руководством Нового банка развития.

По его словам, это не только повысило бы вес валют государств-участниц объединения в качестве альтернативы в международных расчетах в мировой экономике, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах.

Он также заявил, что приветствует планы Нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России. "Такая мера полностью отвечает интересам и российских заемщиков", — подчеркнул глава государства. Путин рассказал, что российский рубль полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты.