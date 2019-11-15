Названы сроки начала маркировки молочной продукции

Названы сроки начала обязательной маркировки молочной продукции

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 года.

Соответствующее распоряжение было подписано 8 ноября. Продажа товаров, произведенных до введения обязательной маркировки, возможна до 1 декабря 2020 года.

«Подписанным распоряжением устанавливается срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Напомним, с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проводится эксперимент по маркировке молочных продуктов.

Ранее сообщалось, что россияне оказались довольны качеством российских продуктов.