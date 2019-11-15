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Названы сроки начала обязательной маркировки молочной продукции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 54 минуты назад
Названы сроки начала маркировки молочной продукции
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 года.
Соответствующее распоряжение было подписано 8 ноября. Продажа товаров, произведенных до введения обязательной маркировки, возможна до 1 декабря 2020 года.
«Подписанным распоряжением устанавливается срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Напомним, с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проводится эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Ранее сообщалось, что россияне оказались довольны качеством российских продуктов.
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Теги:
Экономика , Дмитрий Медведев
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