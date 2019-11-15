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ЦБ не откажется от копеек 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
ЦБ прояснил судьбу копеек
Фото: depositphotos.com
Банк России в ближайшие годы не откажется от выпуска металлических рублей и копеек. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
"Тарифы на ряд услуг и товаров, в том числе такие социально значимые, как лекарства, исчисляются в копейках. Именно поэтому мы обязаны обеспечить необходимое количество монет в обороте", — подчеркнул представитель ЦБ.
При этом монеты в 1, 2, 5 и 10 рублей ЦБ в год выпускает больше, чем получает от банков обратно — примерно на треть. То есть примерно треть монет теряется и оседает в копилках, отметил чиновник.
В первую очередь, монеты в России востребованы в транспорте, ритейле, аптеках и при приеме в вендинговых автоматах, отметил Демиденко.
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Теги:
Экономика , Другое , Центральный банк России , Газета.Ru
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