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В России может появиться новая монета 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
В России может появиться новая монета
Фото: РИА Новости
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко озвучил «Газете.ру» условия для выпуска пятидесятирублевой монеты.
По его словам, за выпуск такой монеты «выступают представители вендинговой индустрии, которым она нужна для сдачи».
«Тем не менее, при выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет. С учетом активного развития безналичных платежей в нашей стране, вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден», — пояснил Демиденко.
При этом он отметил, что Центробанк России внимательно следит за ситуацией и, если будет выгодно выпустить монету в 50 рублей, то, конечно, такое решение будет принято.
«Рамблер» писал, что ранее Нацбанк Украины заявил об отказе от монет номиналом одна, две и пять копеек. Также планируется, что из обращения будет выведена монета номиналом 25 копеек.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Экономика , Центральный банк России , Газета.Ru
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