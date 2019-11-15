Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Украина отреагировала на слова Путина о газе
Украина отреагировала на слова Путина о газе
Экономика
Киев отреагировал на предложение Путина
Киев отреагировал на предложение Путина
Экономика
Польша уведомила ​«Газпром» об отказе от газа
Польша уведомила ​«Газпром» об отказе от газа
Экономика
В США раскрыли схему экспорта нефти из Венесуэлы
В США раскрыли схему экспорта нефти из Венесуэлы
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.85
$
64.03
70.50
70.50
Прогноз
18.11 – 25.11
$
63.30
69.72
Индексы и котировки Brent
61.73
–0.45 Золото
1463.91
–0.16 РТС
1442.81
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
15.11
1.1023
–0.0130
31.10
1.1152
12.11
01.11
21.10

Путин пояснил, как Украина останется без газа 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил, что риск прекращения транзита газа через Украину существует. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Такое заявление Путин сделал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии 14 ноября.
По словам президента, в России не раз заявляли о готовности работать с Украиной и по транзиту газа в Европу, и по поставкам самим украинцам, причем дешевле, чем Киев получает российский же газ, «но как бы по реверсу».
«Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку». Это нереально абсолютно», — заявил Путин.
Украина не сможет покупать газ в Польше
Он отметил, что в России знают схему, по которой осуществляется реверс: газ заходит, потом проходит через лупинг (участок трубопровода, прокладываемый параллельно основной трубе), после чего идет прокачка ресурса по обратному направлению.
«Это ерунда просто, мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию», — объяснил он.
Президент обратил внимание, что «Нафтогаз» тем временем обостряет ситуацию — компания подала в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на 12 миллиардов долларов.
«Не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал», — заключил Путин.
Как сообщал «Рамблер», «Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года.
Действующий сейчас контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году, срок действия документа истекает 31 декабря 2019-го. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС стартовали в Брюсселе 19 сентября.
Комментарии571 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Экономика , Видео , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , ЕС , БРИКС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина отреагировала на слова Путина о газе
Украина отреагировала на слова Путина о газе 17
Киев отреагировал на предложение Путина
Киев отреагировал на предложение Путина
Польша уведомила ​«Газпром» об отказе от газа
Польша уведомила ​«Газпром» об отказе от газа 2
В США раскрыли схему экспорта нефти из Венесуэлы
В США раскрыли схему экспорта нефти из Венесуэлы 1
В России задумали делить имущество супругов по-новому
В России задумали делить имущество супругов по-новому 1
Видео
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
03:59
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Личный счет Рынки
Путин пояснил, как Украина останется без газа
09:46
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Экономика
Медведев запретил посуточную аренду квартир
00:43
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Недвижимость
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение