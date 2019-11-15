Путин пояснил, как Украина останется без газа

Президент России Владимир Путин заявил, что риск прекращения транзита газа через Украину существует. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Такое заявление Путин сделал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии 14 ноября.

По словам президента, в России не раз заявляли о готовности работать с Украиной и по транзиту газа в Европу, и по поставкам самим украинцам, причем дешевле, чем Киев получает российский же газ, «но как бы по реверсу».

«Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку». Это нереально абсолютно», — заявил Путин.

Он отметил, что в России знают схему, по которой осуществляется реверс: газ заходит, потом проходит через лупинг (участок трубопровода, прокладываемый параллельно основной трубе), после чего идет прокачка ресурса по обратному направлению.

«Это ерунда просто, мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию», — объяснил он.

Президент обратил внимание, что «Нафтогаз» тем временем обостряет ситуацию — компания подала в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на 12 миллиардов долларов.

«Не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал», — заключил Путин.

Как сообщал «Рамблер», «Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года.