В России предложили повысить цены на сигареты

Роспотребнадзор предложил повысить цены на сигареты

Роспотребнадзор к Международному дню отказа от курения напомнил о вреде табака, а также рассказал о мерах профилактики, среди которых повышение цен на сигареты.

«Профилактика табакокурения среди населения заключается в следующем: в повышении цен на сигареты, в соблюдении возрастных ограничений продажи сигарет, в популяризации информации о вреде курения среди подростков, которую они получают в основном по телевидению, со стендов объявлений, во время публичных мероприятий, из сообщений в газетах, журналах, в интернете, по радио, в кинотеатрах», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Роспотребнадзор напомнил, что курение вызывает ряд болезней, среди них онкологические заболевания любого органа, ишемическая болезнь сердца, инсульт, заболевания периферических сосудов, цереброваскулярные заболевания и провоцирует преждевременное старение кожи на 10-20 лет.

В ведомстве заявили, что работникам школ следует прививать детям понимание ценности здоровья и здорового образа жизни.

«Необходимо предотвратить начало курения и способствовать прекращению курения среди тех, кто уже курит. Ранняя профилактика достаточно эффективна, так как табачная зависимость еще не сформирована и отсутствуют стереотипы поведения», — говорится в сообщении.