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Роспотребнадзор предложил повысить цены на сигареты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России предложили повысить цены на сигареты
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор к Международному дню отказа от курения напомнил о вреде табака, а также рассказал о мерах профилактики, среди которых повышение цен на сигареты.
«Профилактика табакокурения среди населения заключается в следующем: в повышении цен на сигареты, в соблюдении возрастных ограничений продажи сигарет, в популяризации информации о вреде курения среди подростков, которую они получают в основном по телевидению, со стендов объявлений, во время публичных мероприятий, из сообщений в газетах, журналах, в интернете, по радио, в кинотеатрах», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Роспотребнадзор напомнил, что курение вызывает ряд болезней, среди них онкологические заболевания любого органа, ишемическая болезнь сердца, инсульт, заболевания периферических сосудов, цереброваскулярные заболевания и провоцирует преждевременное старение кожи на 10-20 лет.
В ведомстве заявили, что работникам школ следует прививать детям понимание ценности здоровья и здорового образа жизни.
«Необходимо предотвратить начало курения и способствовать прекращению курения среди тех, кто уже курит. Ранняя профилактика достаточно эффективна, так как табачная зависимость еще не сформирована и отсутствуют стереотипы поведения», — говорится в сообщении.
Напомним, летом 2018 года в Госдуму внесли законопроект о повышении акцизов на сигареты и табачные изделия на 10–20%.
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Комментарии6 
Теги:
Экономика , Госдума , Роспотребнадзор
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