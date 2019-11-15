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В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину 

RT на русском + ещё 4 34 минуты назад
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
«С нашей стороны мы спокойны и продолжаем работу в рамках трёхсторонних переговоров над решением», — приводит её слова ТАСС.
Так она прокомментировала сделанное накануне президентом России Владимиром Путиным заявление о том, что риск прекращения транзита существует.
При этом он подчеркнул готовность работать с Киевом по поставкам как в Европу, так и на украинский рынок.
В Кремле ранее отмечали, что Россия не отказывается от транзита, однако Украина тоже должна идти навстречу.
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Теги:
Экономика , Компании , Рынки , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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