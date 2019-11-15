Украина ответила Путину по газу

Украина не подавала новых исков против России и не отказывается покупать у нее газ по справедливым ценам. Об этом в своем фейсбуке сообщил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

13-14 ноября, как сообщал «Рамблер», в столице Бразилии городе Бразилиа прошел саммит БРИКС . Участие в нем приняли главы стран группы, в том числе президент России.

По завершении саммита Владимир Путин дал пресс-конференцию. В ходе нее он среди прочего напомнил о готовности России поставлять газ в Европу транзитом через Украину и после истечения действующего контракта и поставлять газ самой Украине по более низким ценам, чем она получает его сейчас реверсом.

Сам реверс Путин назвал чушью и ерундой, а новый иск «Нафтогаза» против «Газпрома» — бредом. Президент обвинил украинскую компанию в обострении ситуации и заявил о существовании риска прекращения транзита с 1 января 2020 года — дня истечения действующего транзитного соглашения.

Предправления «Нафтогаза» Андрей Коболев , в свою очередь, заявил, что компания не подавала новых исков к «Газпрому», а лишь защищается против тех, что были поданы против нее российской компанией.

Также он подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась покупать российский газ по справедливым рыночным ценам, и обвинил «Газпром» в отказе выполнять свои обязательства по действующему контракту.