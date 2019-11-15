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Украина ответила Путину по газу 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Украина не подавала новых исков против России и не отказывается покупать у нее газ по справедливым ценам. Об этом в своем фейсбуке сообщил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
13-14 ноября, как сообщал «Рамблер», в столице Бразилии городе Бразилиа прошел саммит БРИКС. Участие в нем приняли главы стран группы, в том числе президент России.
Названы условия транзита газа через Украину
По завершении саммита Владимир Путин дал пресс-конференцию. В ходе нее он среди прочего напомнил о готовности России поставлять газ в Европу транзитом через Украину и после истечения действующего контракта и поставлять газ самой Украине по более низким ценам, чем она получает его сейчас реверсом.
Сам реверс Путин назвал чушью и ерундой, а новый иск «Нафтогаза» против «Газпрома» — бредом. Президент обвинил украинскую компанию в обострении ситуации и заявил о существовании риска прекращения транзита с 1 января 2020 года — дня истечения действующего транзитного соглашения.
Предправления «Нафтогаза» Андрей Коболев, в свою очередь, заявил, что компания не подавала новых исков к «Газпрому», а лишь защищается против тех, что были поданы против нее российской компанией.
Также он подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась покупать российский газ по справедливым рыночным ценам, и обвинил «Газпром» в отказе выполнять свои обязательства по действующему контракту.
Комментарии598 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Видео , Компании , Рынки , Андрей Коболев , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , БРИКС
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