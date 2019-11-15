Повторный рост НДС. Минфин компенсирует льготы нефтяникам за счет россиян 

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил НСН, что без пары десятков миллиардов российский бюджет вполне мог бы обойтись. Минфин предложил поправки к закону о федеральном бюджете, предполагающие второе за год повышение НДС, налога на прибыль и штрафов. Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Предполагается, что эти меры будут направлены на компенсацию недобора бюджета из-за льгот предприятиям нефтегазовой сферы. Финансовое ведомство решило перестраховаться, хотя острой необходимости в этом нет, отметил в эфире НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев. По его мнению, пользы для экономической активности россиян от таких действий ведомства не будет. «Я не знаю, как налоговая служба реализует эти планы Минфина, потому что НДС и так самый хорошо администрируемый налог. Его сборы составляют значительную часть федерального бюджета. Они будут стараться дополнительно взыскивать с неплательщиков. Конечно, всё это в целом ведёт к угнетению экономической активности. В данном случае Минфин дует на воду, потому что ожидается, что бюджет будет исполнен с профицитом 1,4 триллиона. Если профицит окажется на пару десятков миллиардов меньше, ничего не произойдёт в стране», — заверил Нечаев. Кроме того, напомнил экс-министр, вводить льготы для нефтегазовых компаний правительство никто не обязывал. Решение, по его словам, было пролоббировано, а расплачиваться за это теперь будут простые россияне. Размытое понятие. Какова истинная цена нефти «Это такой чисто бухгалтерский подход — в одном месте потеряли, давайте доберём в другом. Ведь никто эти налоговые льготы нефтяным компаниям в таком объёме предоставлять не велел. Это было решение самого правительства, которое энергетики пролоббировали. „Давайте стричь тех, кто послабее“ — конечно, не очень адекватный подход», — заметил Нечаев. При этом обвинить власти в нарушении закона нельзя, отметил собеседник НСН. Всё вписывается в рамки, однако противоречит здравому смыслу. «Формально правительство и Минфин обвинять трудно. Если законом налог установлен, то его можно вводить. Другое дело, что повышение НДС на экономическом росте сказалось крайне негативно. И острой необходимости в его повышении не было. Я напомню, что 534 миллиарда — золотовалютные резервы, 1,4 триллиона будет профицит бюджета по этому году, к концу года ожидается, что фонд национального благосостояния будет 8,2 триллиона, будет 8,2% ВВП. Видимо, правительство в ожидании будущих санкций или рецессии мировой экономики проводит такую консервативную, очень русскую политику», — заключил Нечаев. Ранее НСН писала, что российский авторынок не выдержал повышения НДС. Об этом рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, комментируя новость о том, что цены на машины в России продолжают расти, даже несмотря на падение спроса.
Индексы и котировки Brent
63.41
–0.06 Золото
1467.24
+0.08 РТС
1449.42
+0.35
63.41
–0.06 Золото
1467.24
+0.08 РТС
1449.42
+0.35
Повторный рост НДС. Минфин компенсирует льготы нефтяникам за счет россиян
Видео дня. Финансовая пирамида обманывает людей более 16 лет
Читайте также