Турки запустят производство текстиля под Ивановом

Новое турецкое производство текстиля запустят под Ивановом до конца года

Компания "Блэкрам" из Турции откроет новое текстильное производство в городе Кинешма Ивановской области до конца текущего года. Объем инвестиций в проект составит 510 млн рублей, сообщил в пятницу губернатор региона Станислав Воскресенский на VI Всероссийском форуме легкой промышленности в Иванове.

"У нас фактически сформировался кластер для работы турецких компаний, несколько уже работают — "Миртекс", "Дилан-Текстиль", "Райтекс". Еще одна компания заходит к нам из Турции — "Блэкрам" в Кинешме. До конца года обещают открыть производство, создать более 300 рабочих мест", — сказал Воскресенский.

По данным правительства региона, объем инвестиций в новое производство составит 510 млн рублей. Предприятие будет специализироваться на выпуске ткацко-трикотажного волокна.

В настоящий момент в текстильную отрасль Ивановской области турецкими компаниями уже инвестировано более 4 млрд рублей. Их производства размещены в моногородах и индустриальных парках региона.