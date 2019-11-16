Расходы на содержание Госдумы и Совфеда увеличены в разы

Содержание «слуг народа» из Госдумы и Совфеда возрастет в разы

На 2020 и 2021 год в бюджете страны значительно увеличены расходы на содержание аппарата Госдумы Совета Федерации . Как следует из заключения Счетной платы РФ на проект федерального бюджета до 2022 года, ежегодно расходы будут увеличиваться от 8 до 18%.

Госдума на содержание своего аппарата в 2018 потратила 10 млрд рублей, в 2020-м на эти цели выделили 12 млрд, а в 2021 году планируется потратить 13 с лишним млрд рублей (рост составит 18%), пишет «Царьград», отмечая что половину суммы направят на повышение зарплат сотрудников.

Содержание Совета Федерации для налогоплательщиков обойдётся еще дороже. По данным Счетной палаты в 2010 году финансирование этого органа составило более 5 млрд рублей, в 2019-м увеличили ассигнования на 11%. На следующий год запланирован рост расходов еще на 6,3%, а на 2021-й — скачок составит сразу 14,4%. Отмечается, что содержание аппарата правительства вырастет в следующем году лишь на 2,4%, а в 2021-м — на 2,6%.