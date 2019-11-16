В России стали покупать меньше сигарет

В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.

За январь — октябрь 2019 года оператор фискальных данных «Платформа ОФД», анализирующая 900 тыс. касс по всей стране, фиксирует снижение покупок традиционных сигарет на 5%.

В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.

При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака.

Так, по данным компании «Такском», эти продажи за десять месяцев (с января по октябрь включительно) 2019 года выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По данным оператора «Платформа ОФД», средняя цена пачки сигарет за этот период составила 115 рублей, стиков — 135 рублей.

«Сравнение продаж год к году показывает активный рост доли электронных сигарет. Тенденция выражена в столице и городах-миллионниках. Если ранее покупателями такой продукции выступали в основном молодые люди (до 35 лет), то сегодня их доля размывается более возрастными категориями потребителей», — отмечает директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Одновременно в аптеках снижается спрос на препараты для борьбы с никотиновой зависимостью.

Так, по данным аналитической компании DSM Group, с начала года в аптеках было продано 3,1 млн таких лекарств, что почти на 200 тыс. упаковок меньше, чем в прошлом году (3,3 млн).

По мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, тенденция отказа от традиционных сигарет и препаратов от никотиновой зависимости с одновременным ростом спроса на стики свидетельствует о том, что многие курильщики под влиянием рекламы «бросают курить» с помощью электронных средств.

«Агрессивная реклама и электронных сигарет и тех приборов, с помощью которых происходят парение, и т. д. привела к тому, что рынок сместился в сторону этих приборчиков. Поскольку с самого начала маркетинговая политика этих устройств предлагала идею их малой вредности, то это тоже играло свою «положительную» роль. Но сегодня, когда мы уже примерно знаем, что они, мягко говоря, не безвредны, их «полезность» рассеивается, как дым. Бросать курить гораздо более разумно, не вдыхая никаких паров», — объяснил эксперт.

Также Зыков обратил внимание на то, что электронные сигареты, системы нагревания табака и подобные устройства производят те же компании, что и обычные сигареты.

«Мировая тенденция снижения спроса на традиционные сигареты очевидна. Производители ощутили неизбежное падение потребления. У них, собственно, выбора не было — они должны были найти новую площадку и способы для продажи своей ядовитой продукции», — уверен он.