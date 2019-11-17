Экономист рассказал, как девальвация спасет Россию

Девальвация доллара станет завершающим этапом на пути России к независимости от американской валюты. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов

«Когда произойдет девальвация доллара, тогда мы завершим свой путь к независимости от него. Это видимо будет финальной частью эпохи глобального кризиса, которая началась в 2008 году», — объяснил эксперт.

Он отметил, что Россия не добровольно вступила на путь дедоллоризации и независимости в вопросах финансово-экономической политики.

«Запад рассчитывал, что он просто взломает российскую политическую и экономическую системы и будет грабить национальный рынок. А получилось, что начался процесс выстраивания независимой финансовой системы», — заявил Колташов.

Экономист подчеркнул, что доллар «идет к своему закату».

«Ему предстоит девальвация. В какой-то момент, возможно после выборов в США, доллар довольно серьезно просядет», — спрогнозировал Колташов.

Он также рассказал, что России для независимости от американской валюты нужно наращивать протекционистскую политику, поощрять национальное производство и национального потребителя.

«Необходимо сделать так, чтобы уровень жизни в стране поднимался и растущий спрос удовлетворялся, а не порождал рост цен», — высказался экономист.