Девальвация доллара станет завершающим этапом на пути России к независимости от американской валюты. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
«Когда произойдет девальвация доллара, тогда мы завершим свой путь к независимости от него. Это видимо будет финальной частью эпохи глобального кризиса, которая началась в 2008 году», — объяснил эксперт.
Он отметил, что Россия не добровольно вступила на путь дедоллоризации и независимости в вопросах финансово-экономической политики.
«Запад рассчитывал, что он просто взломает российскую политическую и экономическую системы и будет грабить национальный рынок. А получилось, что начался процесс выстраивания независимой финансовой системы», — заявил Колташов.
Экономист подчеркнул, что доллар «идет к своему закату».
«Ему предстоит девальвация. В какой-то момент, возможно после выборов в США, доллар довольно серьезно просядет», — спрогнозировал Колташов.
Он также рассказал, что России для независимости от американской валюты нужно наращивать протекционистскую политику, поощрять национальное производство и национального потребителя.
«Необходимо сделать так, чтобы уровень жизни в стране поднимался и растущий спрос удовлетворялся, а не порождал рост цен», — высказался экономист.
Ранее французское издание Les Echos сообщило, что Россия успешно идет к независимости от американского доллара. Страна смогла заключить соглашения о валютных свопах со странами, у которых напряженные отношения с США, увеличить количество резервов в валютах стран БРИКС и стабилизировать курс рубля.