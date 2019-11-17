В России заявили об угрозе доллара

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Российские экономисты заявили о рисках доллара 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Экономисты пояснили в эфире НСН риски, связанные с использованием Россией доллара. Французское издание Les Echos опубликовало материал, в котором рассказывает об успешном опыте России при отказе от доллара. Кремль делает выбор в пользу евро и юаней, стремясь к независимости от американской валюты, пишут Известия.
Автор статьи называет успешным шагом России увеличение объема резервов в валютах стран БРИКС, отмечает RT. Участники организации, в свою очередь, поддержали инициативу сформировать общую платежную систему. Также России удалось стабилизировать рубль, который с начала 2018 года упал по отношению к доллару на 17 процентов, а к середине ноября поднялся на 7,6 процентов.
Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов в эфире НСН подтвердил выводы зарубежных экспертов, которые заявили о стабилизации рубля.
«Курс национальной валюты, как и общее состояние экономики России, нашли какую-то точку равновесия. Мы видим, что курс рубля уже давно стабилен по отношению к основным зарубежным валютам. При этом даже колебания цены на нефть не столь сильно на нем отражались, как это было в предыдущие годы. Что касается внешнеэкономической ситуации, все уже привыкли к состоянию больших санкций в отношении России, и в этой связи тоже можно говорить о стабилизации, пусть и не совсем благоприятной для нашей страны», — пояснил он.
Под гнётом санкций. Как США толкают страны к отказу от доллара Первый год «эксперимента» по сокращению доли американского доллара в золотовалютных запасах обернулся для России потерями в 7,7 млрд долларов. Экономист Дениса Ракша в эфире НСН объяснил, что потеря около 8 млрд долларов на фоне значительных золотовалютных резервов страны — не самая большая плата за уход от возможных рисков.
«Тут нет чисто экономического измерения. Причины дедолларизации не экономические, а политические и геополитические. Доллар сам по себе несет для них риски. Если предположить, что эти риски могли бы реализоваться, то экономические последствия были бы значительно более плачевными, чем потеряла 8 миллиардов долларов. В масштабах российской экономики — это немного. У нас золотовалютные резервы превышают 600 миллиардов долларов», — заключил эксперт.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал НСН, чем чревато для России сохранение высокой доли золотовалютных резервов в американской валюте.
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Комментарии61 
Теги:
Экономика , Видео , Рынки , Владимир Климанов , Михаил Делягин , БРИКС , РАНХиГС
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