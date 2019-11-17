Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Белоруссия захотела снижения цены на российский газ
Белоруссия захотела снижения цены на российский газ
Экономика
В России заявили об угрозе доллара
В России заявили об угрозе доллара
Экономика
"Ему предстоит девальвация"
"Ему предстоит девальвация"
Экономика
Saudi Aramco назвала объем акций для продажи
Saudi Aramco назвала объем акций для продажи
Компании
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.80
$
64.02
70.51
70.67
Прогноз
18.11 – 25.11
$
63.30
69.72
Индексы и котировки Brent
63.45
+0.00 Золото
1467.92
+0.01 РТС
1449.42
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
15.11
1.1055
–0.0111
01.11
1.1166
12.11
01.11
21.10

«На хрена нужен такой союз?!» 

Рамблер + ещё 3 57 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство тем, что Москва «каждый год подсовывает» республике новые условия. На его взгляд, экономические отношения России и Белоруссии ежегодно ухудшаются.
«Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен тогда такой союз», — съехидничал Лукашенко.
Он вновь заявил, что не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики.
«Самый главный принцип — суверенитет и независимость», — сказал белорусский лидер.
Он отметил, что Минск не создает военный альянс с Россией и попросил журналистов не писать о возникновении подобных военных союзов.
Лукашенко пообщался с прессой в преддверии заседания Совета министров Союзного государства. Он пройдет 19 ноября в Москве.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко признался, по какому поводу он «не привык париться».
Комментарии674 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Экономика , Видео , Другое , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия захотела снижения цены на российский газ
Белоруссия захотела снижения цены на российский газ 17
В России заявили об угрозе доллара
В России заявили об угрозе доллара 421
«Ему предстоит девальвация»
«Ему предстоит девальвация» 43
Saudi Aramco назвала объем акций для продажи
Saudi Aramco назвала объем акций для продажи
Стало известно об успешной «дедолларизации» России
Стало известно об успешной «дедолларизации» России 458
Видео
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
«На хрена нужен такой союз?!»
05:39
«На хрена нужен такой союз?!»
Экономика Другое
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
03:59
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Личный счет Недвижимость
В России заявили об угрозе доллара
04:26
В России заявили об угрозе доллара
Экономика Рынки
Почему Украина отказывается от щедрого подарка России
04:07
Почему Украина отказывается от щедрого подарка России
Статьи Экономика
Еврокомиссия ответила Путину по газу
01:21
Еврокомиссия ответила Путину по газу
Экономика Статьи
Путин пояснил, как Украина останется без газа
09:46
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Экономика
Медведев запретил посуточную аренду квартир
00:43
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Недвижимость
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение