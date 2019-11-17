«На хрена нужен такой союз?!»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство тем, что Москва «каждый год подсовывает» республике новые условия. На его взгляд, экономические отношения России и Белоруссии ежегодно ухудшаются.

«Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен тогда такой союз», — съехидничал Лукашенко.

Он вновь заявил, что не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики.

«Самый главный принцип — суверенитет и независимость», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что Минск не создает военный альянс с Россией и попросил журналистов не писать о возникновении подобных военных союзов.

Лукашенко пообщался с прессой в преддверии заседания Совета министров Союзного государства. Он пройдет 19 ноября в Москве.