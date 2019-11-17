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Белоруссия захотела снижения цены на российский газ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Белоруссия захотела снижения цены на российский газ
Фото: РИА Новости
Минск рассчитывает, что в 2020 году цена поставляемый в республику российский природный газ будет снижена, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Ляшенко заявил, что цель — это уравнивание цен на газ в России и Белоруссии в течение двух лет.
«На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры», — приводит его слова БелТА.
Отмечается, что в 2019 году цена на газ для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ляшенко также посетовал на то, что Россия не всегда прислушивается к предложениям Белоруссии в процессе подготовки дородных карт по нефти и газу. По его словам, российская сторона якобы «создает некие окольные условия».
«Мы хотим, чтобы было, как сказали президенты — принимаем дорожные карты и будут определенные условия», — добавил белорусский вице-премьер.
В начале октября в Минске заявляли, что считают возможным снижение объемов закупки российского газа в связи с запуском Белорусской АЭС.
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Теги:
Экономика , Игорь Ляшенко
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