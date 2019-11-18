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Колыма заинтересовала индийских инвесторов 

News.ru + ещё 1 42 минуты назад
Колыма заинтересовала индийских инвесторов
Фото: globallookpress.com
Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что инвесторы из Индии проявили интерес к работе в Омсукчанском угольном бассейне.
Индийская делегация уже посещала Магадан с деловым визитом, в частности разговор шёл и об этом угольном бассейне. Данная местность обладает значительными запасами полезного ископаемого и достаточно хорошо изучена по сравнению с другими угленосными площадками. Прогнозные ресурсы Омсукчанского бассейна — 5 млрд тонн антрацитов, передаёт ТАСС.
Стоит отметить, что восточнее Омсукчанского угольного бассейна располагается перспективный к разработке Южно— Омолонский железорудный район с прогнозными ресурсами 1990 млн тонн руды и 756 млн тонн железа, — добавил Носов.
Также губернатор напомнил, что ранее вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил необходимость проведения в области геологоразведочных работ, чтобы перевести прогнозные ресурсы в запасы.
Параллельно нам необходимо решать вопрос получения федеральной помощи на проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры: морского погрузочного комплекса в бухте Пестрая Дресва, предназначенного для отгрузки продукции с целью ее дальнейшей транспортировки, а также автодороги, соединяющей угольные горно-обогатительные комбинаты с морским терминалом, — поделился планами губернатор.
Как писал News.ru ранее, новые инвестиционные проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ), высокооктанового бензина, сжижению угля в синтетическое топливо смогут реализовываться по механизму соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Согласно внесённому правительством в Госдуму законопроекту (статья 14), это ограничение нельзя применять к инвестиционным проектам по СПГ.
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Теги:
Экономика , Сергей Носов , Юрий Трутнев , Госдума , ИТАР-ТАСС
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