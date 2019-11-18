Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага , официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «в Европе не нужен американский СПГ».

Ранее сообщалось, что депутаты бундестага призывают принять меры для защиты проекта «Северный поток — 2» от американских санкций. Об этом говорится в обращении партии «Альтернатива для Германии» к Федеральному правительству страны.