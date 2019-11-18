Нетипичный «схематоз»: Как воруют деньги у России 

Миллиардные хищения при строительстве космодрома «Восточный» производились при помощи ряда популярных схем по обналичиванию денег. Какие именно схемы использовались при «распиле» денег на «Восточном» и на других «стройках века» в России, разбиралась газета «ВЗГЛЯД».
«Рамблер» писал, что 11 ноября на совещании с членами правительства президент Владимир Путин заявил о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома «Восточный», которое идёт с 2012 года. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что при строительстве «было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд рублей» и уже осуждены 32 человека.
Среди популярных схем хищения денег на «стройках века» газета выделяет: завышение стоимости работ, закупку некондиционных товаров и услуг, нецелевое расходование средств, вывод денег через фирмы-однодневки.
Так, по данным издания, на космодроме «Восточный» завышение стоимости работ производилось путем разработки индивидуальных индексов пересчета сметной стоимости строительства. Завышение стоимости работ применялось также и на стройках в Крыму. А самым высокопоставленным фигурантом уголовных дел, связанных с завышением стоимости работ по госконтрактам, газета называет бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, обвиненного вместе с подчиненными в хищении 2,7 млрд рублей при приобретении электронных браслетов и приговоренного к восьми годам лишения свободы.
Некондиционные материалы, по данным здания, покупались как для стройки космодрома, так и при строительстве стадионов к ЧМ-2018 в Калининграде и Ростове-на-Дону. Схема же по нецелевому расходованию средств присутствовала во многих громких антикоррупционных делах последних лет. Например, в рамках «дела ГЛОНАСС», в деле о нарушениях в госкомпании «Курорты Северного Кавказа», и, конечно, при строительстве космодрома «Восточный». Еще в 2016 году Роскосмос подал иск в отношении генподр