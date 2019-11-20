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Ради газа. Германия просит Россию и Украину помириться 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 45 минут назад
Ради газа: Германия просит Россию и Украину помириться
Фото: РИА Новости
Эксперты рассказали НСН о желании ФРГ повлиять на заключение нового договора по транзиту газа через территорию Украины.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия и Украина должны найти компромисс по вопросу транзита газа после 2019 года. По его словам, Германия поддерживает переговоры и выступает за заключение нового соглашения. Министр напомнил о том, что президент России Владимир Путин ранее пообещал немецкому канцлеру Ангеле Меркель не прекращать транзит газа через Украину, и что сейчас настало время выполнить свои обещания, передает ТАСС.
На этой неделе депутат бундестага, представитель фракции «Левые» в немецком парламенте Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный природный газ (СПГ) из США. А в случае реализации американцами санкций против «Северного потока— 2», которыми Штаты не раз угрожали европейцам, Евросоюзу следует ответить аналогичными мерами в адрес Вашингтона.
Комментируя заявление немецкого депутата, Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что европейцы не откажутся от американского газа, если он будет конкурентоспособен.
«Европа выбирает тот путь, который более эффективен и дешев с точки зрения поставок. Поэтому, я убежден, что она не отметает и американский газ в том числе. Для Германии дешевле поставки по газопроводам, потому что "Газпром" дает самую лучшую цену по сравнению с любыми другими поставщиками. Кому-то, возможно, будет выгоднее сжиженный газ, причем не обязательно американский — это может быть газ с Ямала, Катара, Норвегии», — считает аналитик.
Он отметил, что сжиженный газ является наиболее перспективным направлением в будущем и, его объем будет только расти. Причем Россия так же планирует «многократно увеличить поставки сжиженного газа».
Российский «Газпром» 18 ноября направил «Нафтогазу» официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый. Однако глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о неприемлемости такого предложения. Министра не утраивает, что Россия предлагает отказаться от арбитражей и заключить контракт лишь на год. Оржель считает, что договор должен быть долгосрочным.
Минэнерго Украины было бы выгодно найти компромисс с «Газпромом», однако «Нафтогаз» пытается сорвать контракт всеми возможными способами, завил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Сама позиция Украины разношерстная. «Нафтогаз» открыто пытается сорвать транзит российского газа в Европу, это основная его цель. Он выдумывает все новые условия, хоть какие замечательные предложения ни делай, он все равно откажется. А вот Минэнерго Украины как раз хочет сохранить транзит. Это позволит им сохранить и нынешнюю схему реверсных поставок, когда вы по сути забираете газ из транзитной трубы, а на границе с Европой у вас стоят кольцевые газопроводы, которые якобы заходят к вам из Польши, Словакии, Венгрии. Эта реверсная система позволяет нормально проходить отопительный сезон, потому что все надежно работает. Не будет транзита — не будет и этого реверса, и придется действительно искать газ где-то в Европе и физически транспортировать его из Европы на Украину. А с Запада на Восток эта система вообще никогда не работала. Риск отопительного сезона стоит, поэтому власти Украины и Минэнерго занимают более конструктивную позицию», — пояснил эксперт.
14 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать и по транзиту, и по поставкам газа на Украину по ценам ниже «реверсных». По словам главы государства, цена может снизиться на 25%. Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
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Теги:
Экономика , Сергей Пикин , Игорь Юшков , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , Бундестаг , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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