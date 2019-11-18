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Володин предрек сложные времена, если рост ВВП России не превысит 3% 

Вести Экономика + ещё 9 24 минуты назад
России предрекли сложные времена
Фото: РИА Новости
Существующие темпы роста российской экономики недостаточны для решения задач, стоящих перед страной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин
"Рост экономики недостаточен. Конечно, это нас не может не беспокоить. Если только мы не выйдем на рост экономики свыше 3%, нам будет дальше сложно", — отметил Володин, сообщает ТАСС.
Володин обратил внимание на важность законодательных поощрительных мер.
"В этой связи придаем большое значение рассмотрению пакета законопроектов, которые сегодня правительство внесло", — подчеркнул глава Госдумы.
Речь идет о законопроекте "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ", поощряющих налоговых мерах, уточнении условий предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат на капитальные вложения и улучшении инвестиционного законодательства в целом.
Володин отметил недостаточную действенность некоторых инвестиционных законов, принятых еще в 1990-е гг. и советское время. "Они не решают тех проблем и задач, которые стоят перед страной", — пояснил глава Госдумы и напомнил о поставленной президентом задаче выйти на темпы роста экономики выше среднемировых. "Страна может развиваться, если растет экономика", — заключил Володин.
Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития темпы роста экономики России составят в 2019 г. 1,3%, в 2020 г. — 1,7%. Банк России в сентябре понизил прогноз роста ВВП России на 2019 г. с 1-1,5% до 0,8-1,3%.
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Комментарии1 
Теги:
Экономика , Вячеслав Володин , Госдума , Минэкономразвития , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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