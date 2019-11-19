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«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
«Нафтогаз» прокомментировал рекомендации ЕК по газу
Фото: РИА Новости
«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
По версии «Нафтогаза», ЕК дала рекомендации заключить долгосрочный контракт со значительным объёмом по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС.
Как отметили в пресс-службе, это «соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы».
Ранее ТАСС со ссылкой на источник передавал, что Еврокомиссия якобы советует Киеву вернуться к прямым закупкам российского газа в объёме 15 млрд кубометров в год.
Накануне «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год существующего контракта или заключении нового договора о транзите.
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Теги:
Экономика , Нафтогаз , Газпром , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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