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Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже 

Газета.Ru + ещё 5 37 минут назад
Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже
Фото: РИА Новости
«Нафтогаз» назвал фейком то, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву напрямую закупать газ у России на 15 млрд кубометров. Ранее об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Стороны выдвигают нереальные требования друг к другу, а контракт на транзит газа в Европу через украинскую ГТС истекает уже 31 декабря. Переговоры не будут легкими, заявили опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.
Украинская компания «Нафтогаз» опровергла информацию в российских СМИ о том, что Еврокомиссия рекомендовала ей закупать газ у России.
«Попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления — неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантные», — написала пресс-служба «Нафтогаза» в Facebook.
При этом в украинской компании заявили, что «Газпром» с помощью политического шантажа намерен избежать исполнения законного решения Стокгольмского арбитража».
До этого источник ТАСС сообщил, что Еврокомиссия посоветовала Украине возобновить прямые закупки газа в объеме 15 млрд куб. м в год.
«Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа», — отмечало агентство.
По его словам, чтобы компенсировать издержки на дорогой реверс, Киев повышает тарифы на прокачку российского газа. Топливо из России поступает в Европу по украинской газотранспортной системе по долгосрочному контракту, который истекает 31 декабря 2019 года.
При этом взаимные претензии «Нафтогаза» и «Газпрома» в арбитражах анонимный источник комментировать отказался.

«Нереальный сценарий»

Снять судебные претензии к российскому газовому монополисту Киев не согласится, «это нереальный сценарий», заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Газетой.Ru».
«Никто не будет отказываться от денег, которые, как они считают, могут взять. Они уже почувствовали вкус денег, поэтому эти миллиарды долларов они уже включили фактически в свой бюджет», — отмечает Пикин.
Напомним, речь идет о решении Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд В ноябре «Нафтогаз» выступил с новым иском к «Газпрому» на $12 млрд
Ранее российская сторона направила в Киев предложение продлить транзитный контракт или заключить новый краткосрочный, однако было поставлено условие — обнуление претензий в судах и антимонопольных органах.
Также «Газпром» попросил «Нафтогаз» отозвать ходатайство об инициировании Европейской комиссией расследования против него.
Кроме того, российская газовая компания пытается добиться отмены решения антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за нарушение конкуренции. Позже министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал предложение Москвы неприемлемым.
«Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины», — подчеркнул Оржель, выступая в эфире канала ICTV.
Но договориться Москве и Киеву все равно придется — но не без помощи посредника в лице Еврокомиссии, констатирует Пикин. «У нас вариантов нет не договориться, просто это будет очень сложный этап и без Евросоюза мы точно не придем к соглашению», — отметил он.
Следующие трехсторонние консультации между Россией, Украиной и Еврокомиссией должны состояться в ноябре, но точная дата пока неизвестна.

Прямые поставки на 15 млрд кубов

На последних переговорах по газу, которые прошли на министерском уровне 28 октября, замглавы ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович указывал, что потенциал возможных прямых поставок российского газа на Украину составляет до 15 млрд кубометров в год.
«Нам необходимо соглашение о поставках газа между Россией и Украиной, которое нужно и в долгосрочной, и в краткосрочной перспективе. Я напомнил сторонам, что Украина закупала на протяжении последних лет от 12 до 15 млрд куб. м газа. Иными словами, есть потенциал для прямых поставок», — cказал Шефчович (цитата по ТАСС).
Еврокомиссия тогда рекомендовала Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с минимальным объемом 40-60 млрд кубометров. Но российская сторона заявляла о готовности заключить лишь краткосрочный контракт, поскольку в скором времени прокачивать газ через Украинскую ГТС может быть невыгодно — в конце 2019 года должны ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» и по крайней мере одна нитка «Турецкого потока».
В вопросе продления газового транзита слишком много политических нюансов, это и мешает проговорить экономические составляющие и договориться о цене и объемах поставок топлива, отметила в беседе с изданием старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
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Теги:
Экономика , Статьи , Сергей Пикин , Марош Шефчович , Анна Бодрова , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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