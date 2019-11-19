Кремль резко ответил Киеву

Кремль резко ответил на претензии Киева по газу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требования руководства украинского «Нафтогаза» к российскому «Газпрому» выполнить судебные решения о выплате миллиардных долгов перед заключение нового газового контракта между странами, сообщает ТАСС. В Кремле называют претензии украинских предпринимателей «абсурдными».

«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются. Абсурдными и неприемлемыми», — отметил Песков, подчеркнув, что к словам президента России Владимира Путина, обрисовавшего ранее позицию российских властей по этому поводу, ему добавить нечего.

14 ноября, как ранее сообщал «Рамблер», Путин заявил, что новые иски «Нафтогаза» к Газпрому лишь обостряют ситуацию и ставят под сомнение подписание нового газового договора. Глава государства также подчеркнул, что Росси готова к урегулированию вопроса при участии представителей Еврокомиссии

В конце сентября украинскими СМИ был озвучен долг Газпрома перед «Нафтогазом», который, по данным прессы, вырос на четверть миллиарда долларов из-за невыполнения постановления Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года. На сегодняшний день, уверяют журналисты, российская компания должна выплатить украинцам 2,8 млрд долларов.