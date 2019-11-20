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У россиян стало на два офшора меньше 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года исключила из списка офшоров Панаму и Сан-Марино. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Со следующего года в перечне регионов, не обеспечивающих обмен информацией с целью налогообложения в России, останутся 98 стран и 18 территорий.
ФНС обновляет список каждый год. Ранее в этом году ведомство исключило из него Белиз, Бразилию, Лихтенштейн, Монако, Сейшельские острова, ОАЭ, Сен-Китс и Невис, Уганду, а также британские территории — острова Мэн и Гернси.
Подавляющее большинство из этих стран, среди которых есть, например, Афганистан и Ирак, нельзя назвать офшорами в привычном смысле, поскольку там нет льготного налогообложения и регистрация в них иностранного бизнеса не принесет выгоды. Но Панама и Сан-Марино до последнего времени являлись популярными офшорными зонами.
В частности, режим налоговой прозрачности между Сан-Марино и ЕС начал действовать только в 2017 году, а с Панамой связан крупнейший офшорный скандал в истории, так называемый «Панамагейт». Именно с помощью анализа материалов «панамского досье» стало известно, что самый популярный офшор у россиян — это Британские Виргинские острова.
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Теги:
Экономика , Видео , Федеральная налоговая служба , ЕС
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