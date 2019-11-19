Росстат опубликовал данные о сборе урожая

Росстат опубликовал данные о сборе урожая в России. Согласно статистике, по состоянию на 1 ноября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 95,0% площадей, подсолнечник убран с 87,1% площадей, сахарная свекла — с 86,0% площадей. Картофель выкопан с 97,1% площади посадки, овощи собраны с 90,8% посевов.

В хозяйствах всех категорий намолочено 122,1 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 7% больше, чем годом ранее. На 1 ноября 2018 года этот показатель равнялся 114,2 млн тонн.

Подсолнечника и сахарной свеклы получено больше на 19,9% и 24,1% соответственно — 13,9 млн тонн подсолнечника и 43,9 млн тонн сахарной свеклы в 2019 году против 11,6 млн тонн подсолнечника и 35,4 млн тонн сахарной свеклы в 2018 году.

При этом сбор урожая картофеля сократился на 1,6% к уровню предыдущего года — с 21,9 млн тонн до 21,6 млн тонн. На 0,9% снизился сбор урожая овощей — с 12,7 млн тонн в 2018 году до 12,6 млн тонн в текущем году.

Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (70,5%), сахарной свеклы (89,8%) и подсолнечника (66,4%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (66,8%) и овощей (54,1%) — в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 28,7% от общего сбора зерна, подсолнечника — 33,2%, сахарной свеклы — 10,1%, овощей — 19,0%, сообщает Росстат.