На торговой сделке США и Китая поставили крест

США и Китаю будет намного труднее заключить торговую сделку после принятия Конгрессом законопроекта о поддержке демократии в Гонконге, заявил в интервью Bloomberg аналитик агентства Том Орлик

По его словам, заключение сделки с Вашингтоном важно для Пекина, однако гораздо более важной целью остается сохранение контроля над специальными административными районами: Гонконгом и Макао. Новый документ в случае подписания президентом Дональдом Трампом заметно усложнит ее достижение, а потому, по мнению Орлика, власти Китая не будут стремиться всеми силами угодить Белому дому и согласятся жить дальше в условиях торговой войны.

Стратег Rabobank Петр Мэтис, в свою очередь, заявил Reuters, что принятие законопроекта «заметно осложнит движение к торговой сделке».

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди в своем обзоре (есть в распоряжении «Ленты.ру») отметил, что теперь считает сделку между двумя странами недостижимой. «Если этот законопроект будет принят, то я не вижу возможности для заключения какого бы то ни было торгового соглашения», — отметил финансист.