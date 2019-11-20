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Правительство простит долги регионам в обмен на налоги с новых предприятий 

Ura.Ru 36 минут назад
Регионам простят долги в обмен на новые налоги
Фото: URA.RU
Регионы смогут сэкономить на выплатах по бюджетным кредитам, если направят деньги в инвестиции. С инициативой выступило правительство. В Минфине подтвердили, что платежи по кредитам в 2020—2024 годах не будут превышать 5%.
Согласно принятому бюджету до 2020 года сейчас регионы платят по 10%, а после этого периода проценты по кредиту планировалось увеличить в два раза. Минфин предложил зачислять в счет уплаты кредита налоги, которые получит федеральный бюджет от нового инвестпроекта, сообщает газета «Ведомости». Уточняется, что если регион с инвестпроектом не справится, то «кредит подлежит досрочному возврату в федеральный бюджет».
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что изменение порядка реструктуризации долга может сэкономить регионам более 440 млрд рублей за пять лет.
Недавно Счетная палата оценила госдолг регионов почти в два трлн рублей. Однако аудиторы указывают на то, что выплата долга по кредитам (у некоторых субъектов она превышает треть годового бюджета) сохраняет риски для устойчивости региональных и местных бюджетов.
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Теги:
Экономика , Андрей Макаров , Госдума , Счетная палата , Минфин , Ведомости
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